充實台商回流購建廠房銀彈 公股銀推專案融資

台灣銀行董事長呂桔誠（右4）26日在媒體春酒活動上表示，台銀去年達成美元存款、主辦聯貸，以及危老房屋更新及新增房貸各達千億元的「四千金」佳績，今年希望能夠造就出類拔萃「六千金」。中央社記者邱柏勝攝 108年2月26日

（中央社記者邱柏勝台北26日電）公股銀行響應政府推動台商回台投資政策，繼兆豐、一銀後，台銀也推出台商返台購建廠房專案貸款，額度達新台幣1千億元，主打市場最優惠利率，充實台商返台購地建廠銀彈。

近年中國人力成本上揚、環保法規趨嚴，加上稅制改革，台商經營壓力日增，不少台商已經在考慮轉移陣地。加上去年美中貿易戰開打，美國對中國進口商品加徵關稅，更重擊在中國的台商，因此有許多台商考慮「鮭魚返鄉」，回台投資。

為協助台商回台投資，政府去年底推動「歡迎台商回台投資行動方案」，提供台商各式協助，身負政策任務的公股銀行，也響應政府政策。兆豐銀去年底推出「協助工業區及產業園區建廠優惠貸款專案」，積極協助企業回台建廠投資，首波額度100億元。

另外，第一銀行也針對回台購地建廠、擴廠，且有資金需求的企業，提供新台幣120億元額度的專案貸款。

而為響應政府政策，國銀龍頭台灣銀行也敲定，將推出「台商返台購建廠房」專案貸款，額度直接來到1千億元。台銀高層指出，專案融資主要是針對在台設有母公司的企業，若有意將產線移回台灣，台銀可提供購建廠房的資金，融資利率則依企業的產業別、信用等級而異，但會是「市場最優惠」，平均約在1.8%上下。

另外，台銀高層表示，其他銀行專案融資貸款年限約在10年至15年，台銀貸款年限最長可達20年；貸款成數也高達8成，與其他銀行提出的專案融資相比，相當具有競爭力。

台灣銀行董事長呂桔誠今天表示，2017年台銀成功達標「三千金」，意即美元存款、主辦聯貸，以及危老房屋更新專案貸款額度各達千億元。去年房貸額度破千億元，成功達成「四千金」，今年更培養「雙胞胎」，就是去年底得標的「公教人員築巢優利房貸」及台商建構廠房貸款，目標各增千億元，希望能夠造就出類拔萃「六千金」。（編輯：黃國倫）1080226