台北國際工具機展規模新高 商機上看20億美元

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）台北國際工具機展預計3月4日登場，參展廠商家數和使用攤位創歷屆新高，已成全球第三大工具機展，預計今年參觀人數可達5.27萬人，商機上看20億美元。

第27屆台北國際工具機展將於3月4日到9日於南港展覽館一館和二館以及世貿一館和三館登場。主辦單位表示，今年共有1230家廠商參展，使用7000個攤位，創歷屆新高。

今年台北國際工具機展搭配南港展覽館二館正式啟用，已躍升成為全球第三大工具機展，僅次於德國EMO和美國IMTS，展示總面積達到10萬平方公尺。

本屆展會延續上屆「工業4.0、智慧製造」展覽主題，展出結合工具機、機械手臂、感測器、工業物聯網、雲端數據分析、遠端監控等的整線、整廠解決方案，朝向工業4.0發展。

此外，智慧製造是工業4.0的重要概念，而人工智慧是發展智慧製造的核心，本屆展會也將新增人工智慧及新創展區，集結國內外人工智慧公司及潛力新秀，展示研發軟體與關鍵零組件。

主辦單位預估，今年展會參觀人數可達到5萬2700人，其中國內約4萬5200人，國外約7500人。此次展會也設立德國國家館、海峽兩岸工具機展區、瑞士國家館、美國國家館、丹麥國家館、土耳其國家館以及國際公協會區。

台灣機械工業同業公會理事長柯拔希預估，展會期間可帶動15億美元到20億美元的商機，今年公會持續推動對外50場次的拓銷與參展活動。

從廠商來看，包括上銀集團、友嘉集團、東台集團、台中精機、和大、高鋒、程泰、亞崴、百德、台灣三菱、西門子、台灣發那科等工具機大廠參展。

展望今年台灣機械產業表現，柯拔希預估，今年台灣機械業產值可望成長5%到10%，工具機產業產值預估較去年持平或成長5%。

從整體產值來看，柯拔希預估，今年台灣機械業產值可超過新台幣1.2兆元，力拚1.3兆元，預估到2025年，台灣機械業每年產值成長800億元到1000億元，屆時產值達到2兆元目標。（編輯：郭萍英）1080226