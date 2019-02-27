益張配息3.5元 高於獲利

（中央社記者潘智義台北27日電）商用置物設備廠益張董事會今天通過去年合併基本每股盈餘新台幣3.43元，較106年的2.29元大幅成長，擬配發每股3.5元現金股利，配息比獲利高。

益張董事會通過，擬配發每股3.5元現金股利，其中包括盈餘配發每股2.0元，另以資本公積配發每股1.5元，以2月27日收盤價42.0元計算，現金殖利率8.33%。

益張表示，將以往未分配盈餘的資本公積拿出來配息，使年度配息高於獲利，主因大額資本支出暫告一段落，希望獲利能回饋股東。

益張指出，去年度合併營業收入14.5億元，較106年減少1.91%。全年歸屬於母公司業主淨利為1.14億元，較106年同期的0.70億元成長63.11%。

益張指出，自去年第2季開始，努力提升毛利率，因新台幣匯率回貶助益，毛利率自第1季的14.8%回升到第4季20.5%水準，因各項有利因素仍持續發酵，如匯率及原物料行情，只要市場能維持不過度波動，毛利率仍有機會再向上提升。

益張表示，近期已陸續與歐美及日本等先進國家的目標客戶合作開發新產品，並已進入試量產階段，雖然第1季營收受2月工作天數少的因素干擾下降，但自第2季起將逐漸回溫，全年營運成長仍審慎樂觀。（編輯：蘇志宗）1080227