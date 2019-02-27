印巴衝突嚇壞投資人 亞股走勢分歧

（中央社香港27日綜合外電報導）亞洲股市今天早盤走揚，但隨後巴基斯坦宣布在克什米爾上空擊落2架印度戰機，引發投資人擔憂擁有核武的印巴兩對手國家爆發衝突，亞股收盤走勢分歧。

法新社報導，由於投資人樂觀看待美國和中國可能達成貿易協議，加上美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）對貨幣政策展望發表鴿派看法，且英國脫歐憂慮緩和，亞股今天稍早普遍瀰漫樂觀氣氛。

但午後巴基斯坦空軍發布聲明表示，他們已擊落2架印度戰機，並逮捕其中1名飛行員。消息震撼亞股交易場。

印度消息人士稍早透露，巴基斯坦戰機入侵印屬克什米爾領空，但隨後已被迫退回爭議領土克什米爾的實際邊界後方。

為報復克什米爾14日發生自殺炸彈攻擊，造成40名印度士兵喪生，印度空軍昨天空襲巴基斯坦一營區。新德里聲稱當地是激進分子訓練營。

伊斯蘭馬巴德當局矢言報復，引發外界擔憂雙方爆發危險衝突。

曾任印度陸軍少校的新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）助理教授穆克吉（Anit Mukherjee）對彭博表示：「這是前所未有的境地。自1971年戰爭後，印度和巴基斯坦從未採取以牙還牙空襲。」

他還說：「我們不知道後續發展會如何。巴基斯坦似乎已做出回應。已有傷亡造成，有人被俘有人死亡。」

消息傳出後，亞股應聲重挫，但隨後順利縮小部分跌幅。

孟買股市今天收盤下跌0.2%，上海股市由跌翻漲收高0.4%，香港股市收低0.1%。印度戰機遭擊落消息傳出前，東京股市已收漲0.5%。

首爾股市收高0.4%，新加坡股市收跌0.4%，馬尼拉股市收盤下挫1.2%，雪梨股市收漲0.4%，台北股市小跌0.02%，威靈頓股市收跌0.5%。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1080227