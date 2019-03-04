主張電價無須調漲 經長：國際油價相對便宜

經濟部長沈榮津（右）4月列席立法院經濟委員會，針對經濟部日前表態主張電價無須調漲，沈榮津說明，依今年國際油價相對沒有調漲壓力，因此會主張不須調漲的立場，但最終仍尊重電價費率審議會決定。中央社記者廖禹揚攝 108年3月4日

（中央社記者廖禹揚台北4日電）經濟部日前表態主張電價無須調漲，經濟部長沈榮津今天表示，依今年國際油價與去年比較，相對沒有調漲壓力，但最終仍尊重電價費率審議會決定。

經濟部每年4月及10月調整電價，能源局預計在3月中下旬召開今年第一次電價費率審議會，媒體日前報導新電價應會為燃料成本「紓壓」，但經濟部對此表態將在審議會中主張無須調漲電價。

經濟部長沈榮津今天列席立法院經濟委員會，會前受訪表示，去年國際油價一桶約75美元，目前則是一桶65美元，相對沒有調漲壓力，因此會在費率審議會中表達無須調漲電價的立場，不過最終還是要尊重審議會決定。

媒體追問天然氣價格高，不調漲電價是否為政治決定，沈榮津表示，電價穩定機制包括兼顧照顧民生、穩定物價、節約能源，電價公式也設有台電合理利潤3%，若台電有累積虧損，則可以提高到5%，並有電價穩定準備金新台幣780億元做為配套措施。

此外，經濟部今天在經委會專案報告因應公投結果能源政策評估檢討，報告中列出2025年最新預估能源配比，推估燃氣50%、燃煤27%、再生能源20%、其他3%。

沈榮津受訪說明，其他能源占比3%中包括核三1部機組在當年度運轉到5月，占約1%，抽蓄水力及燃油也各占1%。（編輯：林興盟）1080304