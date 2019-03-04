台股盤中震盪小回 大立光站上5個月高價

（中央社記者韋樞台北4日電）國際局勢平緩，台股距年線不及百點後，今天由紅翻黑，小幅拉回震盪整理，權值股大立光盤中觸及4520元5個多月來新高。法人說，台股進入宣布股利旺季，後有融券回補，行情可期。

台股截至10時30分，下跌40.47點，為10348.7點，成交值約新台幣658億元。

台股2月27日收在10389點，距離年線約90點，今天開高走低在高檔震盪，開盤未久紅翻黑，最多下跌約51點，達10338點；類股方面跌幅較大的是食品股，盤中最重下跌近2%，貿易類股盤中下跌約1.6%。

相對的電子、電機、光學、電子零組件等科技類股漲幅較明顯，漲幅約0.7%到1.3%之間，其中光學類股在大立光帶領下，早盤上漲近2%後收斂到約0.8%。

大立光2018年EPS為181.67元，為歷史次高，大立光董事會預計在4月召開，股利分配備受各界矚目；大立光股價從元月初起漲至今，今天股價開高走高，漲勢頗強，盤中大致維持約2%的漲幅，最高達4520元，創下5個多月以來新高價。

統一證券表示，美中貿易戰可望逐漸落幕、美國聯準會鴿派基調成形，加上外資期現貨持續偏多操作，且台股技術面維持多頭格局，預期228連假過後資金將重返台股。此外，目前時序即將進入董事會宣告股利旺季，高殖利率股將有資金進駐，值得注意後續還有融券回補行情，可以留意汽車零組件、MWC展手機及5G題材股及高殖利率概念股等。（編輯：郭萍英）1080304