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蔡總統：讓全球都是台灣市場 變局中尋契機

最新更新：2019/03/04 12:05

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）總統蔡英文今天表示，台灣工具機產業有完整產業聚落，政府會協助產業發展，讓全球都是台灣的市場，讓產業在變局中找尋發展契機。

2019年台北國際工具機展今天起到9日於南港展覽館一館和二館以及世貿一館和三館登場，上午並舉行南港展覽館二館與工具機展聯合開幕典禮。蔡總統受邀出席典禮並致詞。

蔡總統表示，今天是台灣會展產業歷史性時刻，南港展覽館二館啟用，過程有相當多艱辛困難，也建立中央與地方合作模式，許多人長期付出心力。總統期許台灣會展產業持續衝刺，讓台灣成為世界大型國際會議展覽的選擇，為台灣會展產業創造新的動能。

總統對台灣充滿信心，她指出，全球人士來到台灣，會因為台灣的自由民主以及深厚的文化和蓬勃的產業吸引，也讓台灣有更多合作機會。

總統指出，台北國際工具機展歷屆產出，都吸引5萬多名買主採購，是機械產業指標，今天聯合開幕，對會展產業和工具機產業都有重要意義。

總統表示，台灣工具機產業有完整產業聚落，政府會持續落實智慧自動化項目，讓全球都是台灣的市場，協助產業強化體質、提升競爭力、因應國際挑戰，發展機械業自主關鍵技術，讓中小企業導入智慧化數位化生產；政府也努力提供產業租稅優惠，支持強化產業根基，維持穩定成長，讓產業在變局中找尋發展契機。

立法院長蘇嘉全致詞指出，若產業界希望立法院修改相關法令，立法院會全力以赴創造更好環境。經濟部次長曾文生指出，今天展會是台灣歷史以來最大一個展覽，寫下歷史紀錄，希望未來有更多大展會在台灣舉辦。（編輯：郭萍英）1080304

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