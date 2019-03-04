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中華電攜手和泰汽車 搶車聯網商機

最新更新：2019/03/04 17:40

（中央社記者江明晏台北4日電）瞄準車聯網市場，中華電信今天宣布與和泰汽車合作，透過勤崴國際的車聯網平台研發經驗，推出智聯車載系統，拓展新營運動能，未來也積極開發車聯網後裝市場。

中華電信投入物聯網市場多年，今天並宣布與和泰汽車合作，透過搭載中華電信4G網路的TOYOTA Drive+Connect智聯車載系統，提供車主即時多元應用的車聯網服務，並率先導入2019 All New RAV4車款使用，未來將陸續引入其他暢銷車款。

中華電布局智慧車聯前裝市場，搭配勤崴國際的車聯網平台研發經驗，與和泰汽車合作提供TOYOTA Drive+Connect智聯車載系統，方便車主進行即時路況、最佳導航路徑、停車位、一鍵救援、即時天氣、即時油價及愛車保養資訊查詢與預約等服務。同時搭配Drive+ APP還可即時查詢愛車位置，當車輛顯示異常移位時，立即啟動追蹤模式。

除此之外，中華電信深耕車聯網垂直產業，除了與和泰汽車聯手打造智聯車載系統外，也積極開發車聯網後裝市場，透過勤崴國際之高精細的3D圖資、即時交通大數據及智能化導航功能，發展4G行動連網車機，進攻汽車百貨零售通路。（編輯：楊凱翔）1080304

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