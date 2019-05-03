信邦4月營收再創歷史新高 月增4.43%

（中央社記者韓婷婷台北3日電）電子零組件廠商信邦自結4月合併營收新台幣15.88億元，月增4.43%，年成長23.61%，再創歷史新高；累計前4月合併營收56.43億元，較去年同期成長17.04%。

信邦指出，4月營收再創公司成立以來單月營收歷史高點，累計前4月合併營收同為歷年同期高點。信邦4月合併營收成長主要來自綠能及節能、汽車、醫療及健康照護等產業，銷售分別較3月成長17.81%、9.23%及7.49%。

信邦累計前4月相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長23.62%、汽車產業減少3.84%、綠能及節能產業成長48.57%、工業應用產業成長15.88%、通訊及電子週邊產業成長0.47%。

展望後續，信邦表示，隨著各產業需求逐漸增溫，營運仍有成長空間。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售占集團營收77.37%，連接器及零組件銷售占22.63%。

在產業別的銷售分布，工業應用產業占30.67%、綠能及節能產業占26.96%、通訊及電子週邊產業占合併營收24.86%、醫療及健康照護產業占9.21%及汽車產業占8.30%。（編輯：張良知）1080503