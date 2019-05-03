郭台銘會威州州長 聊郭參選後鴻海如何維持運作

（中央社威斯康辛州麥迪遜2日綜合外電報導）鴻海集團董事長郭台銘今天首度與威斯康辛州州長艾佛斯私下會面，兩人討論在郭台銘宣布角逐台灣總統大選、可能淡出鴻海日常營運的情況下，鴻海將如何維持運作。

艾佛斯說，他和郭台銘進行了一場「良好對話」，雙方也「建立了友好關係」。

美聯社報導，郭台銘在接受台灣媒體訪問的視訊中說，外界不該認定鴻海的威州投資案有任何變動。去年10月、11月暫停施工是因為天氣嚴寒，但會在5月天氣回暖的情況下復工。

美國國家氣象局的初步資料顯示，在鴻海威州面板廠所在的拉辛郡（Racine County），10月和11月的平均高溫分別為攝氏12度和攝氏3.8度，平均低溫則為攝氏5度和攝氏負2.7度，10月未降雪，11月則積雪17公分。

「密爾瓦基哨兵日報」網站報導，儘管艾佛斯說，他不是在質疑鴻海的說法，他的發言人巴爾達夫（Melissa Baldauff）說，艾佛斯對鴻海創造1萬3000個就業機會的目標仍抱持「合理懷疑」。她說，艾佛斯希望鴻海成功，但也認為要達成目標實屬不易。

威州眾議會少數黨領袖辛茲（Gordon Hintz）今天說：「有些人動不動就搬出創造1萬3000個工作機會這套說法，他們沒什麼可信度，鴻海也是一樣。」

辛茲說，鴻海已經宣布不再興建公共開支補貼草案中的那種工廠，因此聲稱仍可創造1萬3000個就業機會並不正確。

他說，創造1萬3000個工作機會從來都不是目標，而是2017年一項經濟分析的數字，分析指這類型製造廠可望創造這麼多的就業機會。

鴻海當時計劃興建的是「10.5代」大面板廠，如今傾向興建較小型、成本也較低廉的6代面板廠。鴻海說，這是為因應市場狀況變化。

辛茲說：「這是一個不再會落實的特定計畫數字。我們有義務保持謹慎，但他們提出可行的構想和實際企畫書，而非只是某種說法…如果你告訴我，已經有了一項經濟上可行的新計畫，那很好。我希望有個我們可以信賴的經濟發展計畫。」

威州眾議會議長佛斯（Robin Vos）也與郭台銘碰面。他會後發表聲明說：「這次會面代表鴻海在拉辛郡的投資計畫又有了正面進展。我們如今希望，他們與州長艾佛斯會面後，我們能擺脫政治干擾，我們都在同一條船上，不能讓政治成了這項轉型計畫的絆腳石。」

佛斯在記者會上重申，他相信鴻海會兌現承諾。

佛斯說：「我們知道，鴻海董事長郭台銘今天再次表示，他們將兌現對威州和拉辛郡居民許下的承諾。」

他還說，他和他的同僚都樂見艾佛斯與郭台銘見面。

鴻海在威州創造就業機會可享15億美元的州所得稅抵免，資本投資則可享13.5億美元抵免，鴻海只要創造8450個工作機會，就能得到13.5億美元的投資獎勵，而非1萬3000個。

郭台銘今天下午也會見拉辛郡郡長德拉格拉夫（Jonathan Delagrave）、蒙特普萊森村（Mount Pleasant）村主委戴葛羅特（David DeGroot）和拉辛郡經濟發展公司執行長崔克（Jenny Trick）。

德拉格拉夫、戴葛羅特和崔克會後發表聯合聲明說：「看見（工廠）所在之處的進展，以及鴻海領導階層與威州及地方官員持續對話，不斷鼓舞著我們。」（譯者：劉文瑜/核稿：張佑之）108503