群電首季每股賺0.86元 營收獲利雙創同期新高

（中央社記者韓婷婷台北6日電）群光電能第1季稅後淨利為新台幣3.28億元，年成長56%；每股稅後純益0.86元，年增54.2%，營收與獲利創同期歷史新高。展望第2季，營運將較第1季好，第3季則進入產業旺季。

群光電能今天舉行法人說明會公佈2019年第1季合併營業額達72.29億元，較去年同期成長15.9%，連續4個季度呈現雙位數營收成長，創同期歷史新高紀錄。

受惠於營業額成長，加上去年影響獲利的人民幣升值、大陸缺工等不利因素緩解，第1季合併毛利提升至10.36億元，年成長為29.2%，合併營業淨利更是較去年大幅成長99.3%，達2.98億元。歸屬於母公司業主稅後淨利3.28億元，年成長56%；每股稅後純益為0.86元，創同期歷史新高。

群光電能今天同時公布4月份自結合併營收26.14億元，年增率為15.8%，續創同期歷史新高，並寫下單月營收連續7個月年增雙位數的紀錄。累計1至4月合併營收98.43億元，年成長達15.9%。

法人表示，今年受到Intel CPU缺貨的影響，第1季全球PC出貨年衰退3至5%左右，群光電能PC用電源首季出貨量逆勢成長。尤其是電競筆電、Type C筆電電源等高值產品的出貨量均維持3成以上高成長，帶動群光電能的首季營收獲利同步走揚。

群電指出，雖然預期第2季CPU缺貨問題仍未解決，將壓抑群光電能部分的成長動能，使公司第2季營收呈現溫和年成長的走勢，但待下半年開始智慧家庭產品的旺季來到，加上潛在伺服器新產品的貢獻，營收可望重啟強勁動能。（編輯：郭萍英）1080506