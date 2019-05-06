推廣智慧機械 貿協將組團參加杜塞道夫橡塑膠展

（中央社記者蔡芃敏台北6日電）政府大力推動智慧機械與智慧製造，外貿協會今年將組團參加杜塞道夫橡塑膠展（K Show），也會在歐洲工具機（EMO）展設置形象館，向全球展現台灣發展智慧機械發展現況。

外貿協會今天舉行「台灣智慧機械國際媒體記者會」，經濟部國貿局主秘倪克浩、中華民國對外貿易發展協會祕書長葉明水、台灣機械公會理事長柯拔希、工具機公會副理事長謝瑞木等人出席活動。

葉明水致詞時表示，台灣是全球製造重鎮，在機械業與資通訊產業加持下，台灣製造業在工業4.0的浪潮中，具備優勢。

他也說，智慧機械是台灣5+2創新產業，貿協組團參加九月在德國漢諾威舉行全球最大兩年一度歐洲工具機展（EMO），會在展場物聯網（IoT）展區設置台灣智慧機械形象館，展示台灣智慧機械聯網示範場域、系統整合平台、3D視覺辨識及協作機械手臂，以及工具機零組件產品及技術，展示台灣智慧機械從研發、生產、行銷及售後服務等。

倪克浩說，機械出口產值去年達274億美元，創歷年新高。機械產值去年達新台幣1.18兆元，也是台灣繼半導體、面板後的第3個兆元產業。經濟部也持續推動相關政策，協助機械產業發展，建立強而有力的機械聚落，協助廠商順應市場潮流，工業4.0浪潮中取得商機。

柯拔希表示，全球老齡化、少子化趨勢不變，人力成本將提升，廠商會加強投資智慧化、自動化設備，機械是台灣少數根留台灣的產業。

柯拔希指出，機械公會多次向政府建議發展智慧機械及智慧製造，要按部就班，並從客戶需求為出發點，提供客戶全方位解決方案，台灣機械業95%廠商都是中小企業比較靈活，未來有更好發展，台灣可能成會智慧機械王國。

謝瑞木說，去年上半年各工具機廠都忙著接單、生產，去年下半年因中美貿易戰而受影響，但讓業者有機會稍稍喘息，並重新思考發展方向及策略，智慧機械是台灣機械工業的基礎，是未來發展趨勢。

展望今年機械產業，柯拔希表示，預估機械產業今年將成長5%至10%；不過，還是要再看美中貿易戰進展；謝瑞木說，今年展望持平。（編輯：蘇志宗）1080506