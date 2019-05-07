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環球晶第1季每股賺8.88元 第2季營運穩定

最新更新：2019/05/07 18:22

（中央社記者張建中新竹7日電）環球晶第1季獲利表現亮麗，歸屬母公司淨利新台幣38.63億元，改寫歷史新高紀錄，每股純益8.88元。環球晶預期，第2季營運可望維持穩定。

受惠產品平均售價持續調漲，環球晶第1季營收維持155.91億元水準，較去年第4季略減0.2%，年增12.1%，為單月營收歷史次高。

隨著產品漲價1%至3%，及產品組合變化，環球晶第1季毛利率突破4成關卡，達41%，刷新歷史新高紀錄，歸屬母公司淨利38.63億元，季增3.8%，年增約39%，同創歷史新高紀錄，每股純益8.88元。

環球晶董事長徐秀蘭表示，今年半導體產業需求較去年弱，目前以8吋矽晶圓需求最強勁，12吋矽晶圓需求較8吋略弱，若以應用區分，記憶體需求較其他領域弱。

徐秀蘭說，第2季半導體產業庫存可能達到高峰，不過，環球晶至第1季已獲227.29億元客戶預付款，金額創歷史新高，在客戶長約保障下，第2季需求平穩，產品平均售價也將較第1季持平，第2季營收將較第1季持平或微增。

下半年半導體產業庫存情況可望改善，徐秀蘭預期，下半年營運表現可望優於上半年，只是美中貿易戰將為下半年添增變數，有待追蹤觀察，希望能不要造成衝擊。（編輯：林沂鋒）1080507

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