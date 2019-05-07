北京證實劉鶴將率團赴美 亞股普遍反彈收高

（中央社香港7日綜合外電報導）儘管美國總統川普揚言本週將調高對中國商品加徵的關稅，投資人樂見美中貿易談判中方首席談判代表本週將率團前往華府，亞洲股市今天普遍從昨天的重挫中反彈收高。

川普不滿美中貿易談判進度牛步，透過推特威脅提高關稅，亞洲股市昨天聞訊重挫，其中上海股市大跌逾5%，創3年來最大跌幅。

部分觀察家表示，撂狠話是川普的談判作風，他們預期美中終究會達成貿易協議，但外匯交易商萬達（OANDA）資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）卻抱持謹慎態度。

「中國的務實比總統的推文更能讓我安心，但市場應該跟北京學學，別以總統放狠話只是唬人。」

華爾街股市昨天終場溫和收低，亞股今天開盤穩健，午後在北京政府證實中方主談人劉鶴將率團前往華府後，亞股普遍走高。

北京政府之前表示，貿易代表團仍準備前往華府，但未透露劉鶴是否同行。

昨天重挫逾5%的上證綜合指數今天反彈收漲0.69%；深證綜合指數今天反彈勁揚1.62%；港股恆生指數也反彈收高0.52%。

至於其他亞洲股市，澳洲股市收漲0.19%；新加坡股市收漲0.67%；台北股市收漲0.83%，紐西蘭、馬尼拉和孟買股市也都收高。

但剛結束空前10天連續假期的東京股市，在恢復交易首日則是補跌，日經指數收挫1.51%。同樣收假恢復交易的南韓股市也以黑盤作收，Kospi指數收跌0.88%。

市場雖普遍預期美中終將達成協議，但協議涵蓋範圍仍不得而知。

布魯德曼資產管理（Bruderman Asset Management）首席市場策略師普旭（Oliver Pursche）告訴彭博電視：「我們認為會有協議，但只會是很普通、雙方都能接受的一紙協議。我們的推測是週五（10日）仍會調高關稅，不過隨即會恢復原狀。」（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1080507