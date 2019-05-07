6都房屋熱銷區逾6成價漲 比價平台：跌深反彈

（中央社記者韋樞台北7日電）房屋比價平台屋比統計，去年全年6都共18個熱銷行政區的房價有11區上漲，比例逾6成；屋比認為，多數熱銷區與歷史高價仍有5%的價差，顯見近1年房價上漲以跌深反彈為主。

屋比彙整2018年6都住宅交易量各前3大、共18個熱銷行政區的房價，發現這些熱銷區竟有11區房價上漲，比例約61%，漲幅最大的台中市西屯區房價甚至年漲15.5%，顯見不少住宅熱銷區房價已止跌回升。

屋比統計發現，目前多數熱銷行政區房價與歷史最高點仍有5%以上的差距，差距最大的高雄市三民區距歷史高點還差17%，顯見近1年的房市上漲以「跌深反彈」為主。

若區分縣市來看，雙北熱銷區房價走勢明顯偏弱，除淡水區跌多反彈外，其他北市內湖、中山、北投、新北市板橋、三重等5個熱銷區房價仍持續走跌，呈現「價跌取量」狀態，建議雙北屋主若想順利脫手，仍需適度調整價格才能有助去化加速。

屋比創辦人葉國華表示，近兩年全台房市剛性自住買盤逐步回歸，不僅交易量能回溫，不少熱銷地區房價也開始止跌反彈，特別是雙北以外的熱銷區，因房價基期低，房價回升速度最快，包含桃園市桃園區、台中市西屯區、台南市東區、安南區等，去年第4季房價甚至出現創歷史新高。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，目前房市復甦力道仍屬緩和，房價與歷史高點普遍有一段距離，以去年第4季房價年漲8.4%的淡水區來說，房價和歷史高點差了8.9%，近1年淡水房市只是「跌深反彈」，還未完全回穩，民眾進場追高前仍須審慎。（編輯：李信寬）1080507