貿易戰升溫 機械業：短空長多

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）美中貿易戰再升溫，機械公會評估對台灣機械業「短空長多」，工具機公會分析產業表現不會比全球景氣差，廠商已採取各項因應之道。

美國總統川普日前在推特發文，揚言對2000億美元中國貨品加徵的關稅稅率將由10%調高到25%；美國貿易代表萊特海澤重申前述稅率將如川普所言於10日調升，投資人信心動搖，美股道瓊工業指數今天大跌473.39點，3大指數跌幅都超過1.6%，創1月初以來最慘表現。

觀察美中貿易戰升溫，台灣機械工業同業公會理事長柯拔希向中央社記者分析，這對台灣機械業者是「短空長多」，部分生產業者對機械廠商短期訂單可能因而觀望延後，若美國對中國關稅再增加到25%，可能影響部分訂單。

不過長期來看，柯拔希指出，去年下半年開始，部分生產業者開始布局中國以外的第二生產基地，逐步轉向越南、印度、墨西哥和巴西等地設廠，因此添購新機械設備的商機開始浮現，預期相關商機可延續5年到10年，長期對機械廠商來說有正面挹注。

台灣區工具機暨零組件工業同業公會秘書長黃建中向中央社記者表示，去年下半年美中貿易戰開始發酵，工具機台廠就採取各項因應措施，也採取較為保守的策略。

觀察中國市況，他指出，在貿易戰前夕，中國對工具機和機械設備的投資意願已開始趨緩，不僅是當地採購、對全球進口機電設備的意願也趨保守，如今貿易戰恐升溫，中國對工具機和機械設備的投資意願仍會持續觀望。

儘管美中貿易戰升溫短期恐影響部分機械和工具機業者，不過柯拔希指出，生產業者短期仍須提升生產效率、提高生產智慧化，因此對智慧機械設備的採購持續穩健。

黃建中也表示，終端應用業者需要提升生產效率、降低製造成本、提高附加價值，工具機台廠也回應業者的需求，因此儘管全球景氣緩降，但預期台灣工具機產業狀況不會比全球景氣差，下半年工具機產業表現可較去年同期持平。（編輯：鄭雪文）1080508