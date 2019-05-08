台糖量販轉手家樂福 78%資遣員工有意願面試

（中央社記者蔡芃敏台北8日電）台糖量販轉手後，員工權益備受關注，台糖表示，正職人員將轉調台糖其他單位，台糖也協助計時人員與家樂福接洽，目前有意願參加面試者共計661人，占總資遣人數78%。

家樂福確定接手台糖旗下5家量販店及3家超市，不過，台糖量販店旗下有正職人員90人、計時人員800多人，員工工作權益備受外界關注。

台糖表示，台糖為了保障員工權益，至今已辦理多場資遣員工就業媒合說明會，有意願參加面試者共計661人，占總資遣人數78%，家樂福也已排定於5月6日、5月8日及5月10日至總部及各店媒合面試，並預計5月24日公布錄取名單。

台糖主管說，正職人員將轉調台糖其他單位，計時人員則是已經透過人資窗口，協助他們與家樂福接洽，未來資遣費也會優於勞基法規定。不過，台糖是國營事業法規限制，需要時間完成法定行政程序。

台糖已至各店辦理座談會，4月16日通報大量解雇勞工後，隨即也辦理自主協商，並接續於5月6日與勞資自主協商各店勞方主談代表，提出具體優惠資遣方案。台糖指出，台糖會透過勞工局協商機制，加強與工會及員工的互動與溝通，讓勞資協商圓滿落幕。

接手的家樂福則表示，家樂福會優先面試及聘僱現職台糖員工，由於不同公司本來就會有不同福利制度，無法相互比較。不過，家樂福聘僱人員比例不高，台糖現有聘僱人員未來有可能依工作狀況，成為家樂福的正式職員。而內部也已發文告知員工，「只要加入家樂福，就是家樂福的一份子」。（編輯：黃國倫）1080508