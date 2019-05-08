智擎總經理撂話 董事會運作沒變就不玩了

（中央社記者韓婷婷台北8日電）智擎經營權之爭持續上演，總經理葉常菁對外喊話指稱，如果董事會運作模式沒有改變，就不玩了；東洋則聲明，一開始就主張協商，但「誠信為要」。

智擎6月13日將召開股東會，改選6名董事和3席獨董。以葉常菁為首的一派與大股東東洋分別提出各自新的董事名單，兩派人馬董事人選不同調，讓3年一度的經營權之爭再度上演。

葉常菁今天對東洋喊話，她表示，過去她積極要引進新的藥品開發專案，都遭董事會否決；如果董事維持過去3年一樣的運作模式，一直沒有新的專案進來，她跟團隊就不玩了。她呼籲小股東能夠支持她，透過電子投票支持她提名的董事名單。

葉常菁今天表示，她之前的確與東洋談過董事名單一事，但針對東洋希望將1%以上股東提名董事名單的日期提前到4月1日截止（原為4月16日截止），是3月19日董事會開會前半個小時才被財務長張騏星告知，之前從來沒有跟東洋任何人談到1%股東提名董事的事，怎麼說雙方達到共識。

對於葉常菁說法，東洋出具書面聲明表示，3月18日葉常菁約訪東洋董事長林全時，雙方就董事席次分配及選後接班計畫達成共識，對此結果，葉常菁顯然相當滿意與高興。

東洋表示，為了讓雙方共識能更順利落實，東洋幕僚人員於會後特地致電張騏星，告知雙方共識，另為讓包含國發基金在內的大股東，能與葉常菁在期限前就董事席次分配原則下順利商討出具體人選，表示東洋董事代表會於董事會中，就1%以上股東提名董事期間建議提早至4月1日，以避免橫生枝節，亦即雙方均不使用1%以上股東提名權。

東洋指出，在智擎治軍甚嚴的公司文化下，葉常菁不可能不知道該訊息；況且會議中包含葉常菁及3席獨立董事等所有董事均無異議通過此變更。這也是東洋信守承諾在1%以上股東提名期間均未提名董事候選人，更對葉常菁選在提名最後期限才提出5席候選人名單，不得不提出其他因應之道以保障東洋股東權益。

葉常菁今天也提到，東洋近幾年來陸續賣股，如果大力支持智擎就不該如此。

東洋表示，據了解，葉常菁自105年至今計處分持股約1000張左右，占其持股比率甚高，其對公司長期承諾讓人質疑。

法人表示，從3月初開始雙方你來我往的攻防後，除非雙方再度協商達到共識，否則將等待6月13日股東會最終戰一決勝負，從雙方提出的10名董事、5名獨立董事名單中，投票選出6席董事、3席獨立董事。（編輯：張均懋）1080508