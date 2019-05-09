王品首季獲利增溫 拚2021年重返高峰

（中央社記者江明晏台北9日電）王品今天公布首季財報，稅後淨利1億元，每股稅後盈餘1.36元，年增36%，看好兩岸事業群獲利穩定向上，王品台灣執行長李森斌也透露，力拚「2021年王品重返高峰」。

王品今天召開董事會，通過首季財報，第一季合併營收新台幣42.2億元，較去年同期成長3.43%，其中，台灣事業群營業額為24億元，年增4.73 %；大陸事業群營業額為18.2億元，年增1.76%。

同時，第一季稅後淨利1億元，每股稅後盈餘1.36元，較去年同期增加0.36元，年增36%，主要來自於台灣舒果、義塔的閉店損失已在去年第4季認列完畢，加上食材成本梳理、中國的日本料理新品牌「舞漁」、「北島鮨鮮」、等貢獻獲利。

王品看好，兩岸事業群後續獲利穩定向上，但中美貿易戰將成為變數，李森斌也透露，「希望帶領團隊在2021年重返高峰」。

王品去年每股稅後盈餘4.52元，並配發每股現金股利4.5元，配息率高達99.56%；6月股東會在即，王品集團感謝股東支持，將送價值500元的現金抵用券，股東可憑券到王品集團所有門店折抵消費金額。

2019年首季，王品兩岸已各開出「丰禾日麗」、「海狸家」、「The Wang」等品牌，近年嘗試「泛中餐」菜式，也逐漸看見成績。（編輯：林沂鋒）1080509