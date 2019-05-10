貿易戰再升溫 盤點美中經濟纏鬥重點

美中貿易戰看似將停戰之際，美國總統川普突然上調2000億美元的中國商品加徵關稅稅率，且「很快」會再祭出新關稅，讓國際經濟緊張局勢再度動盪。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社倫敦10日綜合外電報導）在美中貿易戰看似將停戰之際，美國總統川普突然上調2000億美元的中國商品加徵關稅稅率，且「很快」會再祭出新關稅，讓國際經濟緊張局勢再度動盪。

英國廣播公司（BBC）整理美中貿易戰的核心議題如下：

● 貿易戰為何開打？

美國指控中國進行不公平貿易並於去年發起貿易戰，不僅指控中國竊取智慧財產，還希望北京改變不公平經濟政策，華府指稱北京透過補貼幫助國內企業。

美國也希望中國購買更多美國產品，抑制美國對中國的高達4190億美元貿易逆差。削減貿易逆差是川普貿易政策的關鍵部分。

● 目前祭出那些關稅？

美國去年對價值2500億美元的中國產品加徵關稅，北京則對價值1100億美元的美國產品課徵報復性關稅。

美國原定於今年1月1日起對中國2000億美元輸美產品課徵的關稅，從10%調升至25%，但後來延後實施以利雙方談判。如今川普卻說，因為與北京的談判進展「太慢」將於5月10日調升關稅。此外，他還誓言「很快」就會對另外3250億美元尚未受關稅打擊的中國產品祭出25%關稅。

● 什麼產品可能受影響？

自貿易戰開打，受美國關稅影響的中國產品範圍廣泛，從機械到摩托車應有盡有。

受美國最新一輪稅率影響的2000億美元中國商品，包括漁獲、手提包、衣物及鞋類等。若本週依計畫調升關稅，這些產品將被課徵25%關稅。

中國指控美國發動經濟史上最大貿易戰，並鎖定從化學品、蔬菜到威士忌等美國產品展開報復，也策略性鎖定共和黨票倉的產品，以及像大豆等可以從他處採購到的品項。

● 貿易戰對市場產生多少影響？

美中貿易戰一直是過去一年來全球金融市場不確定性的最主要來源，這種不確定性導致全球投資人信心受挫，並帶來損失。

2018年香港恒生指數重挫超過13%，而上海證券交易所綜合股價指數則暴跌將近25%。這兩項指數今年都反彈回升，今年迄今分別上漲大約10%及14%。

相較之下，美股道瓊工業指數2018年下跌將近6%，今年已回升約11%。

根據路透社，去年人民幣兌美元匯價走貶超過5%，今年則大致回穩。（譯者：侯文婷/核稿：劉學源）1080510