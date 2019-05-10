貿易談判進入關鍵階段 美中關稅戰回顧

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美中貿易戰本週進入關鍵階段，這兩大全球經濟體的貿易緊張關係升溫，以下是雙方關稅戰進展一覽。

● 2016年6月28日

川普角逐白宮大位時，在賓州造勢活動上提出將反制中國不公平貿易作法的計畫。他也揚言將根據美國貿易法201與301條款施加關稅，之後他的確這麼做。他說，加入世界貿易組織（WTO）後，中國成為「史上最大的工作偷竊國」。

● 2017年3月31日

當上美國總統的川普簽署兩道行政命令，一項是要求在反補貼與反傾銷貿易案件上執行更嚴厲關稅措施，另一項是下令檢討美國貿易逆差與原因。

● 2017年4月7日

川普在佛羅里達州私人海湖俱樂部（Mar-a-Lago）與中國國家主席習近平首次會面，雙方同意啟動100天的貿易會談計畫。

● 2017年7月19日

經過100天會談後，針對降低美國對中國貿易逆差的新措施，雙方未能達成共識。

● 2017年8月14日

川普下令對中國涉嫌竊取智慧財產啟動「301條款」調查，外界形容這是打響與中國貿易戰的第一槍。301條款是1974年貿易法中說明美國在貿易協議中應該如何行使權利的條款。

● 2018年1月22日

川普對所有進口洗衣機與太陽能板課徵關稅，不只是針對中國產品。

● 2018年3月8日

川普下令對所有供應國的進口鋼鋁分別課徵25%與10%關稅，不僅是針對中國。

● 2018年4月2日

中國對128項美國商品徵收最高25%關稅。

● 2018年4月3日

川普公布對價值約500億美元中國輸美商品加徵25%關稅的計畫。

● 2018年4月4日

對此，中國公布將對價值約500億美元的美國商品課徵報復性關稅。

● 2018年6月15日

針對總值340億美元中國輸美商品，美國設定7月6日為課徵25%關稅的生效日。華府表示，公共意見徵詢與審議期結束後，對額外160億美元商品課徵25%關稅也將生效。中國也回敬美國，對總值340億美元美國商品課稅。

● 2018年7月10日

美國公布對價值2000億美元中國輸美商品課徵10%關稅的計畫。

● 2018年8月1日

川普下令美國貿易代表署（USTR），將對價值2000億美元中國輸美產品課徵的關稅稅率，從原本提議的10%提高到25%。

● 2018年8月7日

美國公布清單，價值160億美元中國商品將被課徵25%關稅。中國也以牙還牙，對價值160億美元的美國產品課徵25%關稅。

● 2018年8月23日

出現在美國與中國8月7日商品清單上的關稅生效。

● 2018年9月7日

川普揚言再對價值2670億美元的中國進口商品課稅。

● 2018年9月24日

美國對價值2000億美元中國輸美商品實施10%關稅。川普政府表示，2019年1月1日關稅稅率將增至25%。中國也對價值600億美元美國商品加徵關稅。

● 2018年12月1日

美國與中國同意暫停加徵新關稅90天。川普同意雙方舉行會談期間，將原定對價值2000億美元中國商品提高關稅稅率延至3月初實施。中國同意購買「非常大量的」美國產品。

● 2019年2月24日

川普展延3月1日的期限，對價值2000億美元中國商品的關稅稅率維持在10%。

● 2019年5月5日

川普在推特表示，他打算在5月10日對價值2000億美元中國商品課徵的關稅提高至25%。

● 2019年5月8日

川普政府正式通知，打算把對價值2000億美元中國商品課徵的關稅稅率從10%提高到25%，5月10日生效。路透社先前報導，中國對美中貿易協議草案中幾乎所有層面的承諾都出爾反爾。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1080510