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台泥首季EPS 0.77元 創歷年同期新高

最新更新：2019/05/10 22:42

（中央社記者潘智義台北10日電）台泥公司今天晚間公布首季財報，每股盈餘(EPS) 0.77元，創歷年同期新高。台泥表示，主因中國大陸水泥生產依循「錯峰生產」制度，加上和平電廠首季大修期短，貢獻獲利較多 。

台泥首季合併營收新台幣253億5632萬元，年增4.87%；營業毛利64億8786萬元，年增12.04%，毛利率高達25.59%，勝過去年同期的23.95%；稅前淨利56億349萬元，年增21.35%；本期淨利42億2997萬元，年增47.62%；淨利歸屬母公司業主39億5192萬元，年增34.18%；基本每股盈餘(EPS) 0.77元，勝過去年同期的0.63元，創下台泥歷年首季最高紀錄。

台泥表示，今年農曆春節落在2月初，因此1月中國大陸各地的工程拼命趕工，希望趕在春節前告一段落，因此各水泥廠出貨相當暢旺，庫存量非常低。而且中國大陸的水泥廠依循政府制訂的「錯峰生產」制度，讓各地水泥廠都能保持一定的大修期間，市場供給量減少，價格和獲利反而提高，貢獻獲利。

台泥指出，台泥集團在大陸的生產屬子公司台泥國際公司執行，台泥國際早已從香港股市下市私有化，利潤全部歸屬母公司，讓台泥公司獲利非常亮麗；此外台灣的花蓮和平水泥廠內的和平電廠今年首季大修期間較短，不似去年首季逢5年1次大規模歲修，因此也貢獻首季獲利。（編輯：李信寬）1080510

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