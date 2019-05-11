退休理財規劃 複利效果越早越驚人

（中央社記者韓婷婷台北11日電）台灣在2018年進入高齡社會，預計2025年進入超高齡社會，讓退休議題成為全民共同關心話題。專家指出，退休金越早規劃越輕鬆，因為時間越長，創造的「複利效果」也更驚人。

但是，想過安穩的晚年生活，需要準備多少存款才夠？

根據第一金投信統計，對於5、6年級的準退休族，新台幣1000萬元只是基本門檻；如果是7、8年級以後的世代，因為平均壽命延長，長命百歲機率高，花費也跟著增加，恐怕要2000萬元才夠。面對長壽和低利率風險，退休規劃不能等。

面對龐大的退休資金缺口，許多人直嘆：「不如歸去！」但其實只要掌握3大原則，「盡早規劃、紀律投資、專款專用」，不論對於準退休族、職場中生代或新鮮人，都有機會在退休後，過上「晚美人生」。

第一金投信海外投資部主管唐祖蔭表示，退休金越早規劃越輕鬆，因為時間越長，透過持續投資創造的「複利效果」也更為驚人。以每年報酬率6%至8%計算，25歲開始規劃，1個月只要投資3000至5000元，有機會存到1000萬；若等到35歲才開始，每個投資金額就要增加到1萬元。相同退休金目標，越晚起步，所需的資金就要高出1倍、2倍，甚至更多。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，許多人往往把退休規劃和投資理財綁在一起，但其實這兩個規劃應該要分開。退休帳戶應該專款專用，與基本生活開銷、醫療準備、旅遊娛樂資金作區分，避免挪移情形，而中斷長期投資理財的複利效果。

許家豪表示，無論年紀多大，一旦意識到退休生活急迫性，都可算是跨出第一步；規畫退休金和理財的方式完全不同，需要長時間投入，才能享受「早期增值、晚期保值」效果，除了將資產配置分為「理財投資」與「退休金準備」兩大部分，不妨採取「對等提撥」觀念，每花費一筆大額支出，就要求自己存一筆對等資金。

許家豪指出，30歲的上班族如果希望在60歲退休，換言之，會有30年的準備期，如果退休生活也是30年，為了保障退休前後的生活品質一致，只要現在每花一筆錢就對等存一筆錢；若是40歲的工作者如果希望在60歲退休，每花一筆錢，退休準備金就要拉高，展開「對等提撥」的開始年紀愈大，提撥額就必須跟著提高。

至於該如何選擇標的？唐祖蔭表示，每個人生階段風險承受度都不同，舉25歲職場新鮮人為例，起薪不高，收入扣掉支出所剩不多，每月3000元定期定額投資方式最適合；再者，年輕人沒有家庭負擔，風險承受度較高，可選擇波動度高，報酬率也相對高的股票型或基金，例如目前趨勢向上的AI人工智慧、機器人、FinTech金融科技、精準醫療等創新產業。

35歲至50歲為成家立業、中壯年時期，薪資隨著工作經驗增加，可提高定期定額投資金額，布局創造現金流的商品，例如高收益債券、水電瓦斯等配息型股票基金等，並將配息滾入再投資，創造複利效果。

另外，年終、績效獎金入袋後，可適度透過單筆投資，適度加碼趨勢明確的股票或股票型基金，追求資產增值的機會。

至於50歲至60歲為準退休族，離退休越來越近，投資要越穩健，應以創造穩定現金流為投資目標，建議提高債券、配息股票等收益型基金的比重，或者配置全球型股票基金、高評級的投資級債，創造源源不絕的現金流。退休後，每月配息即可做為收入替代來源。（編輯：郭萍英）1080511