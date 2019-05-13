樺晟首季EPS虧0.23元 較去年同期大幅縮減

（中央社記者韓婷婷台北13日電）樺晟電子第1季營收新台幣7.09億元，年增12.31%，稅後虧損2300萬元，EPS為-0.23元，優於去年同期-0.46元。樺晟表示，首季為傳統淡季，匯兌損失減少下表現優於去年。

樺晟第1季營收7.09億元，比去年同期增12.31%；營業毛利為8900萬元，年增48.26%，毛利率13%，年增30個百分點，稅後虧損2300萬元，EPS為-0.23元，優於去年同期的-0.46元。

樺晟表示，一般來說，第1季是傳統淡季，第2季至第3季營收漸達高峰。雖然今年第1季遇到春節使工作天數減少，也受到中美貿易戰不確定因素影響，讓不少客戶提前於去年第4季拉貨；不過，由於在第1季有操作部分匯率避險，使得匯率兌換損失減少，讓今年第1季淡季不淡，繳出優於去年的成績單。

樺晟4月營收新台幣2.58億元，年增4.62%，月減5.65%；累計前4月營收9.65億元，年增10.41%。樺晟表示，雖然全球筆電出貨量第1季略降，但仍受惠其筆電客戶逆勢拉貨，首季線材營收持續成長。

樺晟表示，去年起積極轉型，鋼材事業/工程材料部分持續穩定耕耘，有機會與行動支付成為公司未來關鍵的成長動能。

樺晟董事長魏孝秦日前在「網路銀行創新大未來/數位金融服務趨勢解密」活動中提到，行動支付在臺灣勢必越來越普及化，而政府對網銀的開放更將推動行動支付市場的蓬勃發展，這股風潮將加速推動金融機構、店家及消費者投入與使用行動支付。

樺晟看好新零售與FinTech產業的發展，同步透過整合方式，建構消費生態系，豐富代碼化手機信用卡的應用場景，積極朝向發展服務金融機構信用卡相關業務，目前已在臺灣金融機構進行線上測試，預期很快能正式上線推廣業務。（編輯：郭萍英）1080513