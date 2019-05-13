瓦城首季每股盈餘4.75元 創同期新高
最新更新：2019/05/13 17:01
（中央社記者江明晏台北13日電）瓦城首季稅後純益1億900萬元，年增19.6%，每股純益 (EPS) 4.75元，連年創同期新高；受惠展店效益、成本控管效益發揮，瓦城看好2019年度營運表現，將比去年更好。
瓦城今天公布第一季財報，單季稅後純益新台幣1億900萬元，年增19.6%，每股純益4.75元，年增20.3%，連年創同期新高。
瓦城指出，2019年首季營運動能暢旺，加上集團「優異成本控管能力」和「採購優勢」，單季獲利及毛利率皆為歷史同期新高，獲利成長表現傑出，稅後淨利繳出雙位數「雙升」佳績，締造營收、毛利率、營益率、獲利、每股盈餘齊創同期新高。
瓦城進一步說明，2019年第一季毛利率較2018年第一季上升0.6%，主要原因為優異成本控管能力，造就營業淨利率成長0.8%，創下同期歷史的新高點。
去年瓦城泰統一口氣展店19家，店數年增17%，展望2019年，瓦城指出，集團將持續積極展店，第2季新展店將完成7家，對於達成今年展店目標25家以上具信心，展店效益持續強勁，可望為集團注入新的成長動能。
瓦城過去營運績效亮麗，EPS每年維持正成長、現金股息配發率近5年來平均接近90%。（編輯：李信寬）1080513