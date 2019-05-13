台泥攻環保有成 水泥窯處理廢棄物錢景看俏

（中央社記者韋樞台北13日電）台泥公司進軍環保事業有成，廣西貴港廠今年2月底取得全大陸最大水泥窯協同處理廢棄物合約，年處理量33萬公噸。台泥總經理李鐘培說，台泥24條水泥窯將全數加入協同處理。

台泥集團今天下午舉行法說會，李鐘培在會中表示，台泥近年積極發展環保事業，從水泥窯協同處理固體危險廢棄物核心優勢出發，協助社會減廢與處置廢棄物。

由於大陸對環保的要求日益嚴格，台泥取得重要進展。在危廢處理方面，台泥今年2月底取得大陸最大的水泥窯協同處理固廢合約，每年可處理33萬公噸危險廢棄物及污泥，同步降低汙染及解決社會問題。

另外5月初台泥與大陸寶武集團環境資源科技在上海簽訂戰略合作框架協定，就共同推進循環經濟發展簽訂戰略合作框架協定，雙方在3到5年內目標成為工業窯爐協同處置工業和城市固體及危險廢棄物的典範。顯示台泥致力於循環經濟的決心。

李鐘培表示，過去台泥貴州安順廠協同處理生活垃圾，年產處理量6.6萬公噸，但大陸政府將水泥窯的高溫當做非常好的固體危險廢棄物的處理模式，因此台泥爭取到廣西貴港廠的水泥窯33萬公噸的協同處理固危廢棄物，整套處理設備預計今年底可完成第1階段約20萬公噸處理量，第2階段13萬公噸處理量預計明年完成。

李鐘培指出，台泥董事長張安平強烈要求台泥的水泥窯營運必須更環保，除了台泥集團所有24條水泥窯全數以最快速度加入協同處理，且在1年內每條窯每立方公尺的氮氧化物必須低於50毫克，遠低於兩岸政府的環保標準。

他說，中國大陸每年工業廢棄物產量多達33.15億公噸、生活廢棄物2.15億公噸、危險廢棄物6900萬公噸；台灣每年工業廢棄物產量1790萬公噸、生活廢棄物970萬公噸，各地縣市政府都有編列代處理費用，同時這些廢棄物亦是水泥窯燃燒時的原料，完全達到循環經濟的目標，亦是台泥公司重要的獲利來源。（編輯：趙蔚蘭）1080513