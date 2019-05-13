焦糖哥哥陳嘉行提廢止商標 智慧局要求momo台答辯

（中央社記者廖禹揚台北13日電）藝人陳嘉行今天向經濟部智慧局提出申請廢止「焦糖哥哥」商標，智慧局表示，收件後會要求商標權人於一個月內答辯，若判定廢止，momo台對焦糖哥哥的商標權將在處分後失效。

已離開momo台約5年的陳嘉行日前公開收到存證信函，遭momo台要求不能使用「焦糖哥哥」或「焦糖」名稱，並遭指屢次侵害momo親子台的商標權與製作財產權；momo台當初以優視傳播股份有限公司名義申請「焦糖哥哥」商標。

陳嘉行今天下午透過臉書表示，已在經濟部智慧財產局完成廢止「焦糖哥哥」商標的手續。

智慧局商標組長劉蓁蓁說明，依商標法規定，若商標長達3年以上沒有實際在市場上使用，任何人都可以依法提出廢止，陳嘉行所指「完成廢止『焦糖哥哥』商標的手續」，應該是指提出廢止的申請。

劉蓁蓁表示，智慧局收件後會通知商標權人答辯，商標權人必須提出事證證明仍有積極使用商標；一般通知答辯會要求商標權人在一個月內提出，但有合理原因時得要求延緩答辯，商標權人所提出事證會送交廢止申請人陳述意見，待雙方都不再答辯後智慧局才會開始審件處分，一般需花費4個月。

劉蓁蓁說，若商標權人完全不答辯，「那就會很快」，可能2個月後就能看到處分結果，但在實務上商標權人都很在乎商標是否存續，不舉證答辯的機率不大。

若最後處分廢止，優視傳播公司對「焦糖哥哥」擁有的商標權將在處分後失效，不過，劉蓁蓁提醒，若momo台認為陳嘉行在2017年及2019年有侵權行為，仍能以當時擁有商標權來主張侵權。

此外，陳嘉行在今天的貼文中提到，「焦糖哥哥」是他當時試鏡時取的藝名，不是任何人設定的角色。劉蓁蓁表示，目前看來陳嘉行與momo台雙方認知有落差，需要視雙方提出事證才能判斷優視傳播公司申請「焦糖哥哥」商標是否違法，這部分舉證對陳嘉行來說可能難度較高，且申請撤銷必須在商標申請註冊5年內提出，目前已逾期。（編輯：林孟汝）1080513