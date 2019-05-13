靠坎城影展拚經濟 當地餐旅業者：沒以前好賺

（中央社坎城13日綜合外電報導）世界三大影展之一坎城影展明天登場，為期兩週。在此期間，搶攻人潮所帶來的商機，除了電影業者外，還有餐飲住宿業者、計程車等。然而，部分業者表示，近年賺錢沒以往容易。

坎城位於法國南部渡假勝地蔚藍海岸，影展期間人口幾乎是平日的3倍，可超過20萬人。法新社報導，當地二星級旅館一晚房價可從40歐元（約45美元）暴升至260歐元，且業主無需擔心住房率。

一名三星級旅館櫃台人員表示：「我們預先保留的6間客房很快就會被訂走了。」影展讓一晚房價飆漲近5倍，且不附早餐。

根據坎城旅宿公會（UMIH）的資料，鄰近影展主場地節慶宮（Palais des festivals）的旅館，影展期間的營收占年營業額近1/6。此外，政府數據顯示，2017年，影展為坎城創造了約1億9700萬歐元收入。

不過，業者認為，數字仍有上調空間。公會成員薇特（Christine Welter）指出：「影展第一週到處都是滿的，第二週就比較難了。」

「這幾年，來客停留時間沒以前長。」

此外，出租私人住宅的個體戶也加入搶錢大戰，且有些人可一口氣出租數套公寓。薇特估計，每年影展期間，大約有6000套私人住房出租。

民宿出租平台Airbnb宣稱，今年影展舉行期間，每晚將有2500至4000人入住透過平台租得的住宿空間，且在5月17日週五高峰期，人數將激增至4600人。

為了把握快速賺取收入的機會，一些當地居民據稱在影展期間寧願睡海邊或在營區過夜，也要把自己的住家快快出租。

餐飲業者也視影展為金雞母。

義大利餐廳老闆哈瑪德（Pascal Hamard）表示：「對我們來說，5月是最大月：整個場地被塞爆，11天內可做5000名客人。」

不過，哈瑪德也注意到，來客數近年有下降趨勢，他認為那些大敲竹槓的業者必須負責任。

「可以感受到，一些客人變得非常多疑，深怕自己被當肥羊宰。」（譯者：陳韻聿/核稿：嚴思祺）1080513