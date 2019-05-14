中反制美加稅 台廠分散生產基地股價抗跌

（中央社記者潘智義台北14日電）美國總統川普宣布提高中國銷美產品關稅，中國也提高美國產品關稅反制，造成美股重挫、台股大跌，但分散生產基地的台灣自行車、筆電、製鞋產業今天股價相對抗跌。

美國已對約2500億美元中國大陸銷美品加徵25%關稅，未來更可能再額外針對3250億美元中國大陸銷美商產加徵關稅。在中國大陸設廠的台商，分散布局已成必須面對的課題。

自行車大廠巨大自昨天收紅不受美中貿易戰拖累後，今天台股早盤大跌近200點，巨大股價雖然一度下跌，但震盪中仍重回平盤價238元附近。美利達今天早盤小跌之後，迅速翻紅，一度來到180元，上漲1.4%。

巨大、美利達異口同聲強調，銷美車款已全數在台生產，不受美國對中國銷美商產加徵關稅影響。美利達更詳細說明，去年自行車總產量115萬台，其中94.37萬台自台灣出口，銷往歐、美等地；中國大陸生產20.63萬台，內銷19.18萬台，剩下1.45萬台外銷韓國、日本，因此銷美車款絕對在台生產。

筆電代工大廠仁寶、廣達、和碩、英業達、緯創除中國大陸生產基地，也分別在越南、印度、馬來西亞、墨西哥等地生產，仁寶重啟越南廠，看好越南已與多國簽署貿易協定，在越南生產享有關稅優惠、廣達在台灣桃園總部大樓對面購買廠房，生產高階及銷美產品。

和碩分散布局，除中國生產基地，已在印尼巴淡島工廠生產網通產品，今年1月正式出貨。製鞋廠寶成、豐泰更是以越南為最大生產基地，並分散至其他東南亞國家布局。（編輯：楊凱翔）1080514