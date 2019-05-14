錸寶與錼創策略結盟 鎖定微發光二極體

（中央社記者潘智義台北14日電）錸德集團錸寶科技今天宣布，與全球微發光二極體（Micro-LED）領導廠商錼創科技(PlayNitride)策略結盟，共同開發量產小尺寸Micro-LED顯示器。

錸寶科技執行長王鼎章表示，錼創科技為目前全球Micro-LED開發廠商中技術領先者，這次與全球被動有機發光二極體（PMOLED）市占率第一的錸寶科技合作，第1階段共同開發量產3吋以下小尺寸彩色Micro-LED。

王鼎章說，以錸寶優異的產品設計、顯示器製程，與深耕20年的品牌客戶資源，搭配錼創獨創的巨量移轉與修復技術，雙方預定在下半年開始與各品牌客戶進行產品設計、打樣與接單。

他指出，與錼創科技策略結盟，主要著眼於錸寶過去創新產品的量產經驗、廣大的品牌客戶基礎與錼創科技最新發展的Micro-LED產品進行互補性合作，期許雙方深度合作後可以加速Micro-LED商品化量產的時程。

他強調，目前錸寶科技已鎖定數間穿戴客戶，將在參與這次美國SID展後，開始與客戶接洽設計與討論，期待未來市場發酵後可為兩家公司股東創造最大的營運效益。

錸寶表示，與錼創雙方的策略結盟，除顯示器技術開發，及客戶應用開發兩大主軸外，雙方更期望藉由股權交換，強化雙方合作的動能，於15日簽定策略聯盟合作意向書。錸寶預定在不超過10%的範圍內增發新股，交換持有錼創股權，待主管機關與董事會通過後，雙方將在下半年正式啟動交換持股動作。（編輯：李信寬）1080514