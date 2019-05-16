國巨陳泰銘：全球經濟產業仍有不確定因素

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）被動元件大廠國巨董事長陳泰銘表示，全球經濟及產業仍存有諸多不確定因素，國巨將持續擴大利基型車用工規產能比重。

觀察全球經濟與產業，陳泰銘在致股東營業報告書中指出，全球經濟及產業仍存有諸多不確定因素，包括國際貿易爭端持續緊繃、外幣匯率波動影響、國際環境保護法規趨嚴、電子供應鏈需求待回溫、被動元件同業價格競爭等。

陳泰銘表示，國巨持續擴大利基型車用工規產能規模比重，優化產品與終端客戶組合，升級生產及環保設備，遵循環保法規，持續擴大公司營運規模。

展望今年發展策略，陳泰銘表示，持續擴增利基型產品比重，聚焦高單價和高毛利的利基型產品，擴大車用電子、5G網通、自動化設備、電源應用、雲端物聯網與資料中心等產品應用比重。

國巨去年合併營收達新台幣771.56億元，較前年成長139.2%。去年全年歸屬母公司業主淨利338.39億元，每股稅後純益80.30元。國巨去年合併營收、營業毛利、營業淨利、稅後淨利及每股稅後盈餘等，均創歷年新高。

國巨將於6月5日舉行股東會，擬每股配發股東現金股利45元，其中包括每股44.3元盈餘分配及每股0.7元資本公積。（編輯：李信寬）1080516