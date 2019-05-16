中信銀外幣ATM進駐 10家統一超商也可領日圓現鈔

（中央社記者邱柏勝台北16日電）想領日圓現鈔不一定要到銀行，中信銀除於全台152家分行設置外幣ATM提供美元及日圓現鈔提領服務外，近期再進駐10家7-ELEVEn門市提供ATM日圓現鈔，方便民眾隨時領取。

根據中信銀行內部統計，客戶於ATM提領外幣，以美元及日圓現鈔為主，其中又以日圓需求成長最多，今年4月提領次數較去年4月成長達360%。

看準民眾出國旅遊需求旺盛及對ATM自動化服務接受度高，中信銀於全台分行設置外幣ATM，24小時提供美元、日圓現鈔，另有12家分行外幣ATM提供人民幣現鈔，近日更進一步至10家7-ELEVEn門市設立外幣ATM提供日圓現鈔，地點鎖定全台交通要點，如鄰近板橋車站的板權門市、南港車站內的港泰門市、近桃園車站的成皇門市、近台中車站的聯鑫門市，以及靠近高雄車站的大阪門市。

同時，中信銀考量科技園區內商務人士需求，也進駐新竹科學工業園區內的新唐門市、南部科學工業園區內的群創三門市，還有旅遊熱點，如位在台北公館商圈的博源門市、高雄三多商圈的高昇門市，以及位於台北101第35樓的101門市共計10處。（編輯：李信寬）1080516