IOSCO年會 顧立雄與中國方星海討論金融合作

（中央社記者邱柏勝台北16日電）金管會主委顧立雄11日率團出席13日至17日於澳洲雪梨舉辦的IOSCO年會，據證券期貨局副局長張振山轉述，顧立雄會中有與中國證監會副主席方星海交談，討論兩岸金融合作，互動融洽。

國際證券管理機構組織（IOSCO）第44屆年會於5月13至17日在澳洲雪梨舉行，顧立雄率證期局長王詠心、證交所、櫃買中心、期交所、集保結算所及投保中心等單位參加，會中與美國、英國、香港、日本、越南、泰國、澳洲等7個國家地區相關監理單位主管會談，針對證券型代幣（STO）、開放銀行（Open Banking）等金融業務發展與監理議題進行交流。

顧立雄在年會晚宴中與中國證監會副主席方星海交談，針對兩岸證券市場發展、監理和雙方合作往來等議題進行交談，互動融洽，為兩岸金融監理機關在第三地創造一次成功的交流互動。

此外，這次會議期間，顧立雄也參訪澳洲金融機構及金融科技創新園區，瞭解當地實務運作，並邀集國銀在澳洲的分行進行座談，瞭解台灣金融機構於澳洲市場經營概況與未來發展。目前有9家國銀在澳洲設有分行。

顧立雄表示，IOSCO、美國、英國及澳洲等，在推動金融業創新、金融業風險控管及投資人保護有許多值得學習之處，對於台灣持續推動金融創新及強化金融業競爭力等方面，有相當助益。（編輯：蘇志宗）1080516