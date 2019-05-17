英特爾重登半導體龍頭 台積電居第3

（中央社記者張建中新竹17日電）半導體龍頭寶座易主，英特爾(Intel)今年第1季超越三星(Samsung)，重登半導體龍頭，三星退居第2位，晶圓代工廠台積電則維持第3位。

據研調機構IC Insights調查，今年第1季全球半導體產值年減13%，前15大半導體廠第1季營收年減16%，下滑幅度較整體產業高出3個百分點。

其中，三大記憶體廠三星、SK海力士(Hynix)與美光(Micron)隨著記憶體劇烈波動，去年第1季營收年增超過40%，今年第1季三星等3家記憶體廠營收轉為年減逾26%。

IC Insights統計，三星第1季半導體營收128.67億美元，年減34%，反觀英特爾第1季營收157.99億美元，較去年同期持平，英特爾一舉超越三星，重登半導體龍頭，三星則退居第2位。

台積電第1季營收營收70.96億美元，年減16%，維持第3位。SK海力士與美光第1季營收分別為60.23億及54.75億美元，年減26%及27%，兩公司仍分別維持第4及第5位。

華為旗下海思第1季表現突出，營收達17.55億美元，年增41%，排名自去年同期的第25位，一舉躍升至第14位，並為前15大半導體廠中第1季業績成長幅度最大的公司。（編輯：郭萍英）1080517