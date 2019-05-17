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108年新課綱延宕 三貝德線上課程營收衰退

最新更新：2019/05/17 10:34

（中央社記者吳家豪台北17日電）受到108學年新課綱推動延宕的影響，造成至今仍有65%課本內容未審核通過確認，直接影響教育集團三貝德線上教材的推動，線上課程營業額衰退34.85%。

三貝德公布今年第1季財報，營收為新台幣3.65億元，年增11.77%；稅後淨利為2691萬元，年減67.8%；每股盈餘（EPS）0.78元。獲利下滑原因為線上課程營收衰退。

三貝德發布新聞稿分析第1季獲利衰退原因，主要受108學年課綱延宕影響，三貝德去年即積極準備因應此變動，除了提早投入新課程之製作外，也在去年底再縮減開銷，今年第1季管理費用降9%、研發費用降8%以因應獲利衝擊。

不過，由於新課綱的推動延宕，造成至今仍有65%課本內容未審核通過確認，直接影響三貝德線上教材的推動，造成線上課程營業額衰退34.85%。

三貝德表示，隨著今年第3季數位學習產業旺季來臨，及新課綱教材審核陸續完成，三貝德憑藉先前布局，可快速推出108課綱版本的數位學習產品，預期下半年出貨可望增加，效益將逐漸顯現。

三貝德集團投資大陸的北京士生網絡科技公司，主要從事音樂、美術、舞蹈的培訓教育與相關技術開發。為因應今年9月新學期開課，致2019年第1季先期投入成本增加，認列虧損並影響獲利；但15所指標性國際學校9月開學後，將進入成熟收割期。

另外，三貝德子公司亞洲教育平台則不受108課綱影響，具備快速因應新教材能力，可在新課綱紊亂的過度期吸引學生，看好營收將顯著成長且獲利增加，對母公司三貝德營收及獲利挹注可期。（編輯：郭萍英）1080517

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