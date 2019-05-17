華為概念股下跌 台股失守10400點關卡

（中央社記者潘智義台北17日電）美股道瓊工業指數勁揚214.66點，帶動台股今天早盤上漲逾90點，重回10500點之上，但受美國制裁華為風暴波及，股王大立光率電子股領跌，收盤跌破10400點關卡。

加權指數終場收在10384.11點，下跌90.50點，跌幅0.86%，成交值新台幣1309.67億元。八大類股當中，以機電類股跌勢最猛，營建、造紙、塑化類股也下跌；泥窯、食品類股明顯上漲，金融、紡織類股小漲。

美中貿易戰升溫，美國針對中國銷美3000億美元商品加徵25%關稅的新一波制裁仍待6月公聽會決定，但美國已先以維護國家安全為由，公布包括華為在內的中國企業黑名單，華為手機、5G相關產品恐因此無法銷美，造成華為供應鏈廠商股價下跌。

股王大立光是蘋果主要光學鏡頭供應商，又是華為概念股，今天收3850元，大跌9.41%。

其他華為供應鏈廠商，台積電收241.5元，下跌2.23%。鴻海收74.7元，下跌1.58%。日月光收65.6元，下跌4.23%。聯發科收291元，上漲1.04%。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，近來台股技術面持續疲弱，若遇指數下跌有量，但遇反彈卻無量，偏空格局未變。美國制裁中國通訊大廠華為，讓華為手機無法銷美，也讓美國企業高通無法對華為出貨。今天台股電子股走勢疲弱，資金流向傳產股避險，但後續影響有限。

蔡明翰指出，華為風暴對股市信心固然有影響，但對基本面影響有限，因為華為的台廠供應鏈都有共同特性，不論是硬體基地台還是其他通信設施，都是既供應華為，也供應其競爭對手。

因此，若華為真的受美國制裁影響，訂單還是會流向其他通訊廠商，整體市場規模未變，台廠還是可以接到生意。

他認為，比較需要擔心的是華為風暴擴大，造成美中貿易戰升溫，影響全球經濟、企業獲利，但目前並未走到這樣的地步，華為風暴造成台股短線殺盤只是暫時現象。

他表示，中長線投資人不必過於擔心，看到華為事件造成資金自電子股流向傳產股、金融股，就搶著跟進，反可留意5G、半導體族群逢低買進的機會。（編輯：楊玫寧）1080517