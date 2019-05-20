顧立雄：中國提議 建立兩岸監理機關交流機制

（中央社記者邱柏勝台北20日電）金管會主委顧立雄今天表示，上週他出席IOSCO年會時，中國證監會副主席方星海主動提及，兩岸監理機關可建立交流機制，他則認為可先從局長、工作層級開始，兩岸金融交流可望破冰。

國際證券管理機構組織（IOSCO）第44屆年會於5月13至17日在澳洲雪梨舉行，顧立雄率證期局長王詠心、證交所、櫃買中心、期交所、集保結算所及投保中心等單位參加。顧立雄與方星海有互動，主要針對兩岸證券市場發展、監理和雙方合作往來等議題進行交談，互動融洽。

顧立雄今天出席樂齡大未來論壇，會後接受媒體訪問時指出，他與方星海在晚宴中會談約1個半小時。方星海主動提出希望兩岸監理機關有交流機制，例如可啟動資訊交換，以及市場的觀摩學習，但坦言細節仍需回去研議，且還要問問國台辦意見。

顧立雄表示，考量現階段兩岸的氛圍，建議應該先從「工作」層級開始交流，且以局長層級開始，是比較務實的方向。目前台灣有許多銀行在中國大陸設點，有監理需求，因此在工作層級上有較多定期交流的，主要是銀行局，保險部分需求不大，證券部分目前還沒有。

日前大同集團中國子公司華映科技因年報未揭露，但有在中國深交所公告，卻因雙方證券監理機關無官方交流管道，導致台灣方面無法立即得知訊息，也遭立委批評。

因此，顧立雄表示，若能恢復兩岸證監監理層級的交流，進行資訊交換，針對像大同這種案子，就可以馬上拿到資訊。因此雙方能建立對口單位，可以迅速回應比較重要。（編輯：蘇志宗）1080520