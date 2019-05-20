巨大返台投資 美利達根留台灣

（中央社記者潘智義台北20日電）因應美中貿易戰，為避免美國對中國調高關稅波及，自行車大廠巨大機械將銷美產品移回台灣生產；美利達工業則表示，原本就根留台灣。

巨大機械指出，因應美國對中國銷美自行車課徵高關稅，已將部分高階自行車產能移回台灣，並將在現有的台中廠區重新規劃空間，擴充新產線，招募員工採兩班制生產高階自行車。

美利達表示，除原本在中國生產銷美車種移回台灣生產，其實原本就是根留台灣，2010年台灣廠營收約新台幣126億元，2018年台灣廠營收達228億元，成長81%，且2018年台灣廠營收228億元占集團整體營收258億元的88%。

美利達指出，中國廠營收占集團整體營收小於10%，原本中國銷美車種占集團整體營收2%，但2018年底已降至0，銷美車種完全在台灣生產，中國廠只供中國內銷，及銷往日、韓等需求。

美利達說，美利達2018出口自行車占台灣整體自行車出口的34%，電動自行車更占台灣出口的51%；自2010年至2018年逐步擴充產線，包擴自行車塗裝廠、車架廠、組裝廠都陸續擴充，2015年至2018年大力投入電動自行車設備，是名副其實的根留台灣，為台灣打拚。（編輯：蘇志宗）1080520