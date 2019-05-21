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樺晟3000萬元入股暘碁 加速金融支付整合

最新更新：2019/05/21 09:44

（中央社記者韓婷婷台北21日電）樺晟電子宣布新台幣3000萬元投資軟體設計公司暘碁資訊Yankey，成為暘碁資訊持股71.45%的控股股東。樺晟希望透過此次投資，加速整合金融電子支付領域。

樺晟表示，暘碁現有客戶包括玉山銀行、元大銀行與其所整合的國內4大超商、百貨商場及夜市商圈等全台3萬多個金融支付端末通路，將一次帶入樺晟。

樺晟表示，這是繼去年引進日本上市公司Ai控股全資子公司NBS Technologies Inc.行動裝置無卡信用卡發卡系統後，樺晟在金融領域發展上的重要里程碑。網路銀行的興起，加速推動傳統銀行的數位化創新，關鍵就在銀行如何運用客戶的行動裝置與其發生直接互動，國人非現金支付的方式仍以信用卡為主，2018年達新台幣2兆8000億元。

樺晟董事長魏孝秦認為，金融科技（FinTech）為全球商業型態與支付模式帶來劇烈改變，加上政府對純網銀的開放，給金融機構帶來衝擊。因此，看好金融科技產業市場，結合NBS的代碼化無卡發卡技術、行動支付軟體MoneyCoin與成熟的多元金融支付端末點技術，希望掌握跨境支付O2O上龐大商機。（編輯：郭萍英）1080521

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