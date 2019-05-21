萬年清公開申購 中籤率0.53%

（中央社記者潘智義台北21日電）工業用水及廢水高級處理工程廠商萬年清指出，上櫃前公開申購作業昨天已完成，參與公開申購合格件數達7萬4035件，申購倍數189.83倍，凍結市場資金約37億元，中籤率0.53%。

萬年清預計於5月22日在台灣證券交易所完成抽籤事宜，並於5月28日以每股承銷價新台幣50元掛牌上櫃。

萬年清表示，在工業用水及廢水處理工程領域經營超過20年，為客戶量身訂作達到水質排放標準且經濟有效的解決方案，並能針對廢水排放標準趨嚴，協助客戶進行防污系統整合與升級。

萬年清指出，目前主要客戶群包括國內上市櫃公司，或知名集團等，廢水處理工程品質及工程服務深獲下游客戶肯定。2018年度及2019年第1季合併營收分別為3.83億元及1.04億元，每股稅後盈餘（EPS）分別為3.10元及0.25元，隨著今年營運狀況漸入佳境，獲利可望逐季提高。

萬年清表示，深耕海外市場多年，拓展海外業務最早從中國大陸開始，藉由與當地合作廠商或工程公司共同合作，爭取當地業者廢水工程案，目前中國市場每年均有穩定案源，提供穩定獲利。近年複製中國成功經驗開發越南、印度等新興市場，希望使收入來源更多元，不受單一區域或國家影響。（編輯：林興盟）1080521