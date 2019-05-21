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台開攜手長春藤生命科學 金門建細胞實驗室

最新更新：2019/05/21 18:20

（中央社記者韋樞台北21日電）台開集團子公司台創與細胞培養公司長春藤生命科學今天簽署合作意向書，雙方共同投資新台幣5億元在金門興建細胞實驗室，未來會由醫院提供細胞治療服務，搶食兩岸醫療服務商機。

台開集團繼2年前計劃於花蓮建構基因檢測服務，發展休閒養生事業後，台開集團子公司台創今天與長春藤生命科學共同簽署合作意向書（MOU），雙方將共同投資新台幣5億元，由台創提供場域，長春藤提供細胞產品技術，在金門分階段建置細胞實驗室，再結合當地醫院提供細胞治療服務。

台開集團董事長邱復生表示，這項計畫將向相關單位提出申請，目標是共同造福兩岸三地民眾。場域可以由台開集團提供位於金門養生村附近適合地目的土地來興建，或是向當地醫院租用適合的場地來設置實驗室，目前仍在洽詢協商中。

台開總經理邱于芸表示，台開集團力推休閒養生產業，希望為兩岸華人提供更多服務。金門相當適合發展中國大陸經小三通到金門的醫療產業，建立養生休閒、健康檢查中心、生物科技研發等產業，以提升醫療水準，並帶來就業機會、交通運輸、休閒、健康飲食文化、觀光住宿消費等，以促進金門經濟活絡。

長春藤生命科學表示，台灣在去年9月開放自體細胞治療特管辦法，讓台灣在細胞治療技術與產業都搶得先機，今年5月3日衛福部發出第1家自體免疫細胞（CIK）治療許可證，由三軍總醫院拿下細胞療法特管辦法第1個獲准執行的醫療機構，得以自體免疫細胞治療「血液惡性腫瘤經標準治療無效」的患者，而長春藤生命科學公司也與三總搭檔，成為第1家獲得衛福部特管辦法核可的細胞製備公司。（編輯：張均懋）1080521

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