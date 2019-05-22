櫃買環保綠能富櫃200業績發表會 下周登場

（中央社記者韓婷婷台北22日電）配合第1季季報出爐，櫃買中心已陸續推出4場次櫃買指數系列及特色產業主題「櫃買市場業績發表會」，最後壓軸推出的「環保綠能」及「富櫃200（二）」主題，將在下周登場。

櫃買中心指出，近年來政府積極推動5+2產業創新計畫，提出綠能科技產業創新推動方案，全力推動能源轉型，以打造綠能科技島為發展目標，而櫃買家族也有許多從事環保綠能相關創新科技的績優成員，特別於28日邀請3家「環保綠能」公司出席業績發表會。

此次參與廠商包括崑鼎為台灣最大的廢棄物處理、環保資源回收及焚化爐營運公司；旭源為食品級印刷包材熱收縮膜印刷與機台製造廠；崇友為朝向節能、智慧化及物聯網發展電梯製造商。

此外，鑑於「富櫃200指數」為櫃買中心近期推動的特色指數，除持續舉辦有獎徵答活動，擴大宣傳指數特色外，櫃買中心特別為該指數成分股加碼推出30日「富櫃200（二）」業績發表會壓軸。

富櫃200邀請的公司包括從事面板驅動IC研發設計的晶宏，屬智冠科技集團的遊戲研發公司中華網龍及靜電防護IC設計商晶焱。（編輯：楊玫寧）1080522