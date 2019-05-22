華為傳全力掃貨 聯詠：出貨無特別變化

（中央社記者張建中新竹22日電）美國將華為禁令延後90天至8月中執行，市場傳出，華為要求供應商全力供貨，台系晶圓廠可望受惠。只是華為供應商聯詠表示，目前出貨並沒有特別的變化。

美國政府日前將華為列入貿易黑名單，禁止其在未經許可下，向美企採購零組件和技術，不過，美國官員昨天宣布將華為禁令延後90天至8月中執行。

市場傳出，為避免斷鏈危機，華為要求供應商全力供貨，幾乎是有多少貨就買多少，包括聯詠與瑞昱等台灣晶片廠可望受惠，華為還提高台積電投片量。

聯詠、瑞昱與台積電等受此激勵，今天股價同步走高，聯詠盤中一度達新台幣180.5元，漲逾4%，瑞昱一度達214元，漲幅達6.73%，台積電也一度達240.5元，漲幅2.78%。

國內晶片廠表示，客製化產品通常是採計畫性生產，供應商難以短時間擴大供貨，另外，華為要尋求替代方案，也須經過產品測試驗證，台廠短時間受惠轉單效益應有限。

聯詠指出，華為是重要客戶之一，目前出貨並沒有特別變化，運作正常，第2季營運目標維持不變，季營收將達161億至166億元，季增8%至11%，並創單季業績歷史新高紀錄。（編輯：楊凱翔）1080522