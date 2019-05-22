台史聯合委員會成立 雙邊合作首推農產食品加工

經濟部22日舉辦台史經濟合作協定聯合委員會成立典禮，由部長沈榮津（右一）與史瓦帝尼商工暨貿易部部長庫馬羅（Hon. Manqoba Khumalo）簽署聯合委員會職掌及程序規則決議文，藉此落實經濟合作協定。中央社記者廖禹揚攝 108年5月22日

（中央社記者廖禹揚台北22日電）台灣與史瓦帝尼經濟合作協定（ECA）聯合委員會今天正式成立，經濟部長沈榮津表示，台商在史國發展紡織成衣已有不錯成績，目前已在安排農產、食品加工等產業合作。

經濟部今天舉辦台史ECA聯合委員會成立典禮，由部長沈榮津與史瓦帝尼商工暨貿易部部長庫馬羅（Hon. Manqoba Khumalo）簽署聯合委員會職掌及程序規則決議文，未來將藉由此委員會落實經濟合作協定，並深化雙邊經貿交流。

沈榮津受訪表示，史瓦帝尼近期內閣改組，延攬民間企業高階負責人擔任閣員，像庫馬羅先前就擔任飲料公司總經理，可以看出史國國王用心，沈榮津也在會後為可能到史國投資的產業界朋友安排餐敘，希望藉此促成實質合作關係。

沈榮津表示，已在史瓦帝尼發展紡織成衣有相當成績的南緯董事長林瑞岳打算在當地種植高價值的酪梨，沈榮津為其邀請義美共同參與，希望南緯與義美能聯手帶著農產、食品加工產業打入當地市場。

沈榮津表示，非洲經濟逐漸成長，史瓦帝尼積極參與區域經濟整合，出口非洲20多國都享有關稅優惠，可以作為台商拓銷非洲市場的基地，許多業者都表達興趣，若有必要，也不排除由經濟部帶團赴史國參訪，促進產業實質合作，經濟發展共榮。

庫馬羅在會中致詞表示，史瓦帝尼商工暨貿易部目標藉由投資貿易政策，協助農產品競爭力持續成長，也希望將產業轉為出口導向，經濟發展至足以滿足當地、整個非洲地區的需求；而藉由台史ECA簽署、聯合委員會成立，預期將能看見雙邊前所未見的貿易與投資量成長。（編輯：林興盟）1080522