新東區亮點 南港三井LaLaport2021年開幕

（中央社記者邱柏勝、林孟汝台北23日電）台灣人壽與三井不動產攜手合作南港C3地上權開發案，今天舉行動土典禮，整體工程預計2022年底完工，屆時將以大型複合式商場現身，包括日本大型商場LaLaport提前在2021年進駐，成為台北新東區的最大亮點。

中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司南港經貿園區C3基地（C3案），整體投資金額近新台幣400億元，是台北東區門戶計畫內相當受矚目的重量級商業開發案。

開發案位於台北市南港軟體經貿園區，鄰近有捷運板南線及文湖線匯集，與台北捷運、台鐵、高鐵三鐵共構的「南港站」也僅有一站的距離，加上南港展覽館、中國信託金融園區等的國內外商務人士進出，近年住宅、飯店等的開發案也紛紛進駐南港，未來所帶來的商機及周邊效益可期。

台灣人壽表示，C3案不僅可獲穩定投資收益，同時響應政府積極參與促進國家經濟發展與區域產業升級政策，將會為南港地區增加5000坪公共開放空間，可供公益團體活動及南港、內湖、汐止附近居民更多休閒娛樂的空間。

C3案未來將呈現包含三座樓高分別為27、21、19層的A級辦公室塔樓，其中27層與21層的塔樓，將在21層位置有空橋銜接，另外裙樓將有挑高18公尺的多功能會場，未來可舉辦電競比賽、演唱會、展覽活動等。

另外，6樓到地下一樓近5萬坪的商場部分將全部交由三井不動產營運，引進日本極具知名的LaLaport大型商場，這也是「Mitsui Shopping Park LaLaport」進駐台灣的首案，預定將規劃約250間店舖。

目前三井不動產集團在台灣已開幕及發表的商業設施共有5座據點，包括林口、台中港兩座OUTLET外，去年也與台南簽約，預定2022年開出第3座OUTLET。今年則陸續與台北市（南港）、台中市（台糖湖濱生態園區）合作LaLaport，各將於2021年、2023年開幕。（編輯：林沂鋒）1080523