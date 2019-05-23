新台幣續貶 鋼鐵業不排除漲價紡織業避險

（中央社記者韋樞台北23日電）美中貿易戰短期難熄，加上川普大力打壓中國科技產品，亞洲供應鏈受害，外資為避險已連12賣台股，造成新台幣續貶。進口原料的鋼鐵業內銷時不排除漲價；紡織業仍會採取避險。

美中貿易戰結果未明，美國持續打壓中國高科技產品，短期內貿易戰難熄，亞洲各國相關供應鏈紛受影響，外資也加速避險，新台幣已連6貶，今天台北外匯市場新台幣兌美元收在31.547元，貶1.7分。

法人表示，新台幣續貶對企業的影響主要是看營收採用的功能性貨幣是新台幣、美元或其他貨幣，若是美元計價換算成新台幣，反映在財報上就有匯兌收益；若是美元計價買原料、賣成品，匯兌損益較不明顯。

法人指出，台灣的貿易以出口為導向，持有美元為主，新台幣走勢變化連帶影響財報。若新台幣兌美元進一步貶值，可望利於出口為主的上市櫃企業第2季匯兌收益優於預期，預計出口概念股等將帶領企業獲利回升；相反若是進口原料採美元計價，製成產品內銷時，就難免有匯兌損失。

法人表示，受惠新台幣貶值的類股包括晶圓代工、汽車零組件、太陽能、被動元件、工業電腦、工具機、紡織、製鞋、國內旅遊觀光；但受害股包括鋼鐵業及進口黃豆、小麥、玉米為原料的食品業等。

中部鋼鐵大廠豐興指出，由於豐興的原料多為美元計價的美國貨櫃廢鋼，生產各式鋼品後以內銷為主，難免在獲利上會有壓力，未來不排除逐步調漲產品價，以彌補匯兌損失。

鋼鐵業龍頭中鋼公司表示，中鋼雖然用美元進口鐵礦砂和煤炭，但最終有4成多的產品出口，可以抵沖一些煤炭和鐵礦砂的匯兌損失；但對於鋼鐵產品銷售給下游客戶是以新台幣計價，但下游客戶再加工後以美元計價出口國外，在加工成本和利潤為固定，新台幣貶值利於出口的情勢下，下游客戶有一定的利潤，反而不太會回頭要求中鋼再降價銷售，中鋼會因此可以喘一口氣，減少面對讓售壓力。

紡織業一貫大廠遠東新表示，台灣紡織業外銷為主，這一波可享有台幣貶值的利多，手上的美元部位若換回新台幣，則有利於遠東新的營收與獲利，但不致於會好得非常多，主要是紡織的製程中也必須使用進口的原料與化學品等，進出口之間會抵銷掉一部分匯兌利益。

遠東新指出，由於未來新台幣匯率如何變化難以拿捏，因此仍會採取避險措施，只是在新台幣貶值過程中，避險部位的比例少一點，但若是匯率初步有打底的現象時，避險部位則要增加。

統一證券表示，川普在集中火力對付中國下，已經使全球金融市場如驚弓之鳥，市場投資信心薄弱，國際資金流向避險貨幣，導致美元與日圓持續升值、亞洲貨幣大貶，恐將使台股熱錢外逃、資金動能減弱，不利台股後續表現。

外匯交易員指出，展望後市新台幣貶勢短期難歇，若持續維持每日貶值近1角速度，不排除本週就可下探31.700元價位，短線也可能觸及32元大關；後續主要看美中貿易戰發展、外資動向及亞幣走勢是否暫時回穩，亞幣若止跌，可能使新台幣貶值腳步稍微放慢。（編輯：蘇志宗）1080523