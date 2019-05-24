焦佑倫：台商回流增加有利電線電纜市場

（中央社記者潘智義台北24日電）華新麗華董事長焦佑倫今天在股東會表示，美中貿易戰造成台商回流增加，對華新在台灣的電線電纜市場相當有利，今年以來已可明顯感受到這方面比去年好。

焦佑倫指出，去年爆發美中貿易戰，剛開始時大家擔心，到下半年情勢趨於穩定，所以華新麗華去年的業績還是不錯；但今年再起波瀾，3月美中再次舉行貿易談判，到5月美國祭出新的懲罰性關稅，造成民眾消費意願降低，所以展望今年全球經濟景氣不如去年。

他說，華新今年還是有好消息，18日南京購物中心開幕，占地17多萬平方公尺，商場開發過程不管是設計、招商、產品都花了很大的努力，也獲得南京地方人士一致好評。

他認為，大型商場開發過程中，不管花多大精神努力，投入多大心力，只有開起來才算數，南京的大型購物商場要長期經營，不能只看第1天的成績，通常開幕後一個星期生意非常好，之後業績慢慢下來，經過一段時間經營又會穩定上去，基本上好的開始是成功的一半。

焦佑倫說，華新仍是以生產製造為主的企業，電線電纜、鋼鐵還是很重要的事業。鋼鐵方面，美國持續加稅目前為止對華新的特殊鋼產品影響還算好，但若再進一步加稅，對華新會有影響。

不過，他說，電線電纜方面，台商回流增加，對華新在台灣市場是有幫助的，也非常高興近年有新的生力軍加入，帶動智能製造，這是未來兩年投資的主要方向，不在量的增加，而是質增、生產力各方面的成長。

華新總經理鄭慧明指出，未來針對智能化要引進創新、引進新的文化，華新從高科技公司尋找優秀人才帶領公司，把從前以量為主的經營模式改變為重質，針對工業4.0提高生產、交貨的機制性。

鄭慧明說，如何從製造生產走向製造服務生產，過程是一種轉型，需要時間，幸運的是2、3年前在美中貿易糾紛前，在轉型過程中提前布局，讓華新面對外在環境挑戰，有比較好的準備，也爭取較好的未來績效。（編輯：楊玫寧）1080524