拚電子支付占比 金管會研議超商代收可用信用卡

（中央社記者邱柏勝台北24日電）拚電子化支付比率達標，金管會擬開放超商接受民眾以信用卡支付代收費用，包括公私立學校學雜費、瓦斯費、 有線電視費、電信費、管理費及外勞仲介費等6項，擴大電子支付使用。

金管會2015年訂出「電子化支付比率5年倍增計畫」，期待將電子化支付占消費比重從26%增至52%。然而2020年大限將屆，但至今電子化支付比重僅38%，且成長已出現停滯。

金管會主委顧立雄今天出席金融科技與法律研討會進行專題演講，會後接受媒體訪問時表示。電子化支付比率成長出現停滯，主要是有兩大瓶頸，一是使用場景不足，二是民眾使用習慣尚未建立。

其中，民眾使用習慣的建立，需要長時間的培養，但若能持續擴大使用場景，例如讓更多店家加入行動支付，則行動支付的使用率一定會明顯提升，尤其是年輕族群。

為此，金管會正研議，未來在雙方有簽訂合約的前提下，將開放超商接受民眾以信用卡支付代收費用，包括公私立學校學雜費、瓦斯費、 有線電視費、電信費、管理費及外勞仲介費等6種類型，藉以擴大電子化支付使用場景。（編輯：林沂鋒）1080524