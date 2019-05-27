京華城6/27第3度開標 底價低於首標380億元

（中央社記者韋樞台北27日電）外商商仲戴德梁行今天發出台北市京華城土地第3度招標通知，預計6月27日開標。戴德梁行表示，這次價格比首度招標時新台幣380億元低，實際價格登載於投標須知，戴德梁行不願透露。

戴德梁行表示，京華城全區土地和地上物將於6月27日舉行第3度開標，這次開標不同於第2次不公開底價，由投標人依市場行情來判斷的方式，而是將標售底價調整後載於投標須知，價格會比首度招標時的380億元低，但實際數字不透露。

戴德梁行指出，這次投標金額高於或等於標售底價的最高價者為得標人，且填寫投標金額若低於標售底價將不會沒收押標金；所有投標金額若均低於標售底價，將優先與最高價者進行議約。

戴德梁行強調，除非投標人有重大明顯違約的情形外，以不沒收押標金為契約訂定原則。

戴德梁行分析，京華城已向台北市政府提出申請可以作為住宅使用，順利通過後將讓京華城重新興建時產品的規劃及搭配更具靈活性及市場性。另外關於近來美中貿易戰嚴峻，加上政府對於來台或回台設廠投產祭出相關優惠措施，相關事件促使台灣不動產交易量大增。

京華城今年3月29日第2度開標時因「未有有效的投標單」而2度流標。商仲界認為，由於底價保密，有意願者難以評估，能以數百億高額標購者畢竟是少數壽險業，未來將形成買方市場。

戴德梁行曾表示，未有有效投標單是指有逾時投標、外標封不合規定、甚至是標封打開等種種情況。（編輯：張均懋）1080527