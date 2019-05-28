經濟部國營事業徵才761人 月薪36K起

（中央社記者蔡芃敏台北28日電）經濟部所屬國營事業大舉徵才，將在11月舉行聯合招考，預計招募761人。經濟部表示，一經正式聘用，起薪約為新台幣3萬6000元至3萬9000元。

經濟部表示，為了加速招募新人、改善人力結構以及傳承技術與經驗，將於11月辦理聯合招考，簡章將在7月24日公告於經濟部與所屬國營事業網站，並在11月24日舉行初試。

經濟部表示，依各公司規定辦理，台糖、台電、中油及台水起薪約3萬6000元至3萬9000元不等。另外，國營事業有考成獎金及績效獎金，兩者合計最高可領4.4個月。

本次甄試預估招考企管103人、人資5人、財會29人、國貿8人、資訊37人、統計資訊3人、文化資產3人、法務4人、政風5人、地政13人、土地開發3人、土木50人、建築12人、測量製圖4人、機械122人、電機170人、儀電36人、環工16人、職業安全衛生11人、畜牧獸醫4人、農業4人、化學17人、化工製程88人、石油開採6人、地球物理5人、生態3人，總計761人。不過，實際名額以甄試簡章公告內容為準。（編輯：郭萍英）1080528